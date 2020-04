Nicolau Júnior abre diálogo direto com secretário de Saúde

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior (PP), disse que a participação do secretário de Saúde, Alysson Bestene, na sessão online desta quarta-feira (15) foi bastante produtiva. O gestor utilizou a plataforma digital do parlamento acreano para explicar aos parlamentares, as medidas que estão sendo adotadas pelo governo para combater a Covid-19 no Estado. O secretário de Saúde falou ainda como e onde os recursos enviados pelo governo federal estão sendo aplicados para conter a pandemia.

“Hoje, abrimos um diálogo direto com o secretário de Saúde. A participação de Alysson Bestene na nossa plataforma digital foi bastante produtiva. Ele falou com muita transparência sobre as medidas que estão sendo adotadas pela Sesacre para conter a pandemia no Estado. Respondeu ainda aos questionamentos dos parlamentares acerca dos recursos que estão sendo destinados pelo governo federal para ajudar no combate a Covid-19 no Estado. Foi uma boa e importante conversa”, disse o presidente da Aleac.

Na oportunidade, o gestor falou do trabalho que está sendo realizado no Instituto de Traumatologia e Ortopedia de Rio Branco (Into). O prédio está sendo equipado para o atendimento de pessoas com quadro agravado por coronavírus. “Cerca de 61 leitos vão ser disponibilizados apenas para o tratamento da doença. Agora para a semana, entregaremos 11 leitos de UTI já montados. Além disso, 46 leitos de enfermaria estão sendo equipados no local. O número de leitos no Into pode chegar a 70”, explicou.

Alysson Bestene também destacou a importância da higiene e do isolamento social nesse período de pandemia. “Estamos fazendo a nossa parte enquanto gestor, mas, a população não pode esquecer de seguir as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Lavar sempre as mãos, usar álcool em gel, evitar aglomerações e o mais importante, ficar em casa”, enfatizou o secretário.

Ao agradecer a participação do gestor na sessão virtual, o presidente da Aleac frisou que desde o início da pandemia, o governo do Estado tem adotado medidas junto a Sesacre com o intuito de garantir o bem-estar da população acreana.

“O governador tem feito o possível para evitar o aumento de casos de coronavírus no Acre, ele sempre destaca a importância do isolamento social. Gladson também tem adotado medidas com o intuito de beneficiar as famílias de baixa renda nesse momento de crise. E é claro, tem se esforçado junto a Sesacre para garantir o bom funcionamento dos hospitais”, enfatizou Nicolau Júnior.

A participação do secretário de Saúde na sessão remota durou cerca de três horas. Depois disso, os deputados estaduais se reuniram através das comissões para apreciar os projetos que se encontram na casa.