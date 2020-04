Marilete fecha acesso a Tarauacá e determina toque de recolher a partir desta quarta

Após notificação de novos casos do novo coronavírus (Covid-19) em municípios do interior do Acre, a prefeita de Tarauacá, Marilete Vitorino (PSD), decretou nesta quarta-feira, 15, “toque de recolher” das 20h às 5h, como forma de prevenção da Covid-19.

Até esta quarta-feira, 15, o município não tinha casos confirmados da doença. Caso algum cidadão descumpra o decreto poderá ocorrer apreensão de veículos e condução forçada de pessoas pelas autoridades municipais, em decorrência do descumprimento.

O intuito do Decreto Nº (033) é fazer com que as pessoas fiquem em casa e, com isso, evitar aglomerações nas ruas, já que muitas pessoas não estavam respeitando o isolamento social na cidade.

Marilete determinou o fechamento de todas as vias de acesso à cidade de Tarauacá para entrada de pessoas no município oriundas de qualquer outro Município, independentemente de ser morador do Município de Tarauacá.

Será instalada barreira para proibição de entrada na cidade através da avenida Avelino Leal e bairro Corcovado.

A fiscalização do Decreto irá ficar sob responsabilidade da Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros de Tarauacá.