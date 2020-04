Mâncio Lima inicia mutirão para combater dengue e malária

Para evitar um possível aumento nos casos de dengue, malária e chikungunya, a prefeitura de Mâncio Lima iniciou pelo bairro São Francisco, o mutirão de limpeza pública que se estenderá por todo o município.

As ações envolvem mais de 50 homens, maquinas e equipamentos e a meta atingir 100% da cidade com objetivo de evitar a proliferação dos mosquitos transmissores da dengue, malária e chikungunya.

A ação é conjunta das Secretarias Municipais de Saúde , Obras e Meio Ambiente e Saúde. ” Nosso objetivo principal é eliminar os criadouros dos mosquitos da malária, dengue e claro deixar a cidade limpa. Os moradores estão colaborando limpando os quintais e embalando o lixo em saco plástico e dando a destinação adequada para o lixo doméstico”, disse Felício Rodrigues, Secretário Municipal de Obras, Urbanismo.

A comunidade colabora limpando os quintais, separando o lixo doméstico ou residencial do lixo orgânico (restos de alimentos, madeira) que pode ser reaproveitado e o lixo inorgânico (as embalagens, os vidros, os papéis) recolhido e levado para o lixão controlado.

“Já retirei todo o lixo do meu quintal para aproveitar as máquinas e as equipes da limpeza”, destacou Francisco Melo da Silva, aposentado.

Paralelo à limpeza das ruas, retirada do lixo e a coleta do material orgânico, a secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo realiza o trabalho de conscientização, orientando os moradores quanto a destinação e armazenamento corretos do lixo.

Kelen Cristina Lima, secretária de Meio Ambiente e Turismo, destaca a preocupação da gestão com a limpeza da cidade. “Elaboramos um cronograma de limpeza em toda a cidade e claro pedindo a conscientização da nossa população para retirar todo o lixo do fundo do quintal e guardar em sacos plásticos para que nossa equipe faça a coleta, e armazenamento corretos”.

Em Mâncio Lima, de janeiro a março de 2020 foram registrados 568 casos malária. Em 2019 foram 1.051 do mesmo período. Este ano 72 casos de dengue foram confirmados.