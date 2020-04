Juiz destina R$ 6,4 mil para prevenção ao Covid-19 no presídio de Sena Madureira

O juiz Fábio Farias, da Vara Criminal de Sena Madureira, destinou R$ 6.470,28 para a Unidade Prisional Evaristo de Moraes, localizada naquela cidade.

O dinheiro será usado para aquisição de equipamentos de proteção individual aos trabalhadores e demais envolvidos, além de servir para outras ações de enfrentamento ao Covid-19 na unidade prisional.

O dinheiro vem das penas pecuniárias aplicadas pela Justiça. Segundo Farias, embora as visitas ao presídio estejam suspensas, há necessidade de reforçar as medidas preventivas no local, já estabelecidas pela direção da unidade.