Jéssica Sales não aceita congelar salários de servidores públicos

A deputada Jéssica Sales (MDB) votou esta semana, em sessão virtual, a favor do PL 149/19, consciente de que não estava autorizando o congelamento de salários de servidores. A parlamentar disse que o seu voto favorável teve por finalidade ajudar os estados e municípios que venham enfrentar uma crise sem precedentes neste momento, em vários setores, entre esses a Saúde, por conta da pandemia do coronavírus. Ela destacou que é preciso ter esse cuidado com o servidor público.

De acordo com a deputada Jéssica Sales, se a matéria eventualmente sofrer alterações no Senado, ela afirma que votará novamente contra qualquer mudança que prejudique o servidor público. “Se o Senado mudar o texto e considerar que os servidores sofram congelamento de salários por dois anos, como já foi ventilado, não estarei de acordo”, garantiu.

O Projeto de Lei 149/19, conhecido como Plano Mansueto, prevê ajuda financeira da União a estados, Distritos Federal e municípios para o enfrentamento à pandemia da Covid-19 e, segue agora para apreciação do Senado.

A deputada Jéssica Sales disse que a votação do projeto de lei é importante neste momento de crise. “Tudo que está sendo votado é temporário e engloba o período de crise. Estou contribuindo para tomarmos as medidas necessárias agora, e garantir o mais breve possível a retomada da economia do país”, disse a parlamentar.