Isolamento despenca no Acre com menos de 40% em quarentena

O isolamento social despencou no Acre nesta 3ª semana de abril, alcançando apenas 39,8% na segunda-feira (13). O dado é da Agência In Loco, que criou o Índice de Isolamento Social, que no fim de semana ficou próximo dos 60%.

O dado apenas confirma o que se vê nas ruas: muita gente indo e vindo e sequer máscara usam. Os bancos vivem cheios, especialmente a Caixa Econômica Federal, que faz pagamento de servidores públicos e de beneficiários do auxílio-emergencial -além dos demais espaços coletivos, clubes e supermercados.

Os especialistas recomendam taxa de 70% de isolamento social para que as demais medidas contra a Covid-19 possam funcionar a contento. O Acre já chegou a superar os 60% mas ultimamente o decreto governamental da quarentena vem sendo sistematicamente desobedecido apesar das recomendações as autoridades de saúde.