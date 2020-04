IFAC Xapuri doa 340 litros de sabão líquido para instituições públicas no município

Com as atividades pedagógicas suspensas em razão da pandemia de Covid-19, o campus de Xapuri do Instituto Federal do Acre (Ifac) tem se dedicado a uma missão das mais nobres e fundamentais nesse período de crise sanitária: a produção de sabão líquido e de álcool 70% para ser doada a instituições públicas do município.

Nos últimos dias 13 e 13 deste mês, o instituto fez a doação de 340 litros de sabão líquido fabricado nos laboratórios da unidade como parte das ações desenvolvidas pelo Ifac para o combate e controle da contaminação pelo novo coronavírus. Dias antes, o Ifac havia feito a entrega de 70 litros de álcool à Secretaria Municipal de Saúde.

O projeto do sabão líquido tem o objetivo de incentivar a utilização do produto de forma prática e sustentável, visto que ele é fabricado com óleos vegetais já utilizados.

Joel Lima, diretor do campus Xapuri, explica que o sabão é uma eficaz substância na prevenção do Covid-19, pois consegue destruir o envelope viral, que é a parte externa do vírus, composto justamente por gordura. Dessa forma, ao entrar em contato com o sabão o envelope viral do novo coronavírus é quebrado.

Conforme Joel Lima, as doações foram entregues para o hospital Epaminondas Jácome, as Secretarias Municipais de Saúde e Cidadania, Trabalho e Bem Estar Social, como também ao Lar dos Idosos São João do Guarani, Unidade Básica de Saúde Tia Vicência e para o Centro de Saúde Dr. Félix Bestene Neto.

“Já fizemos as primeiras doações e continuamos produzindo de forma rápida, emergencial e segura nos nossos laboratórios. A ideia ainda é de que essa produção continue sendo realizada ao longo do ano de 2020”, destacou.

Além do sabão líquido a unidade também está trabalhando na produção de máscaras descartáveis e álcool líquido 70% para uso dos profissionais da Saúde do município.

“Toda produção e doações realizadas a instituições do município são resultantes de um trabalho conjunto e responsável de servidores do campus Xapuri, como também de doações que estão sendo feitas por empresas e pela comunidade. Esse é um momento de união. Agradeço a todos que têm contribuído”, finalizou o diretor do campus.

Com informações do Portal do IFAC