Governo decreta ponto facultativo no serviço público do Acre na próxima segunda

Com o serviço público praticamente parado quando se fala em atendimento presencial, o governo do Acre aproveitou o feriado nacional de Tiradentes da próxima terça-feira, 21, e decretou ponto facultativo no âmbito da administração pública na segunda-feira.

O decreto segue o protocolo desse tipo de medida e esclarece que estão fora do ponto facultativo o atendimento nas unidades de saúde e no Hospital das Clinicas, neste incluídos os serviços de Atendimento Médico Especializado, Serviço de Apoio Diagnóstico, Setores de Internação, Centro Cirúrgico, Unidade de Tratamento Intensivo – UTI, Central de Agendamento de Cirurgias e Hospital Dia.