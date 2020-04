Governador autoriza secretários celebrar convênios direto com o Governo Federal

A decisão foi anunciada pelo Diário Oficial desta quarta-feira, 15. O governador Gladson Cameli resolveu delegar mais autoridade aos secretários de estado e demais responsáveis pelos órgãos e entidades da administração direta e indireta de seu governo.

A partir de agora, os gestores estão autorizados a celebrar convênios, acordos e ajustes de qualquer natureza, inclusive aditivos e apostilamentos, com os órgãos e entidades da administração pública federal.

O decreto lembra que os gestores serão responsáveis por todos os atos do que for celebrado com governo federal.