Faixa salarial baixa reduz acordos coletivos na Delegacia do Trabalho do Acre

O comércio do Acre informou que nenhum acordo foi realizado no sistema mediador da Superintendência Regional do Trabalho até esta quarta-feira (14).

O superintendente regional do Trabalho, Taumaturgo Lima, relata que a maioria dos acordos firmados entre empregadores e empregados são individuais e realizados pelas próprias partes. A maior parte da faixa salarial é menor que R$ 3 mil, o que tiraria a necessidade de ser realizado um acordo coletivo.

“Estive em contato com o presidente do Sistema Fecomércio, Leandro Domingos, que me informou que a entidade está em conversa com o Sindicato dos Empregados do Comércio no Estado do Acre, com um termo aditivo em votação. Isto significa que, em breve, haverá um consenso, e demonstra que há uma conversa entre empregador e empregado”, afirma Taumaturgo.

A Fecomércio e o Sincoacre estão realizando votação para alteração da Convenção Coletiva do Trabalho vigente, por meio de termo aditivo.