Entrega de cestas básicas será feita em escolas do centro de Rio Branco nesta quinta

O terceiro dia de entrega de cestas básicas, com a Operação Cesta Acreana nesta quinta-feira, 16, será realizado a partir das 9h30, em escolas que fazem parte do Zoneamento Centro de Rio Branco. A distribuição dos alimentos, regida pelo governo do Estado, entregará cestas básicas com itens que seriam utilizados na merenda escolar nas escolas da rede pública estadual.

Segundo o governo, serão entregues 1.456 cestas às famílias dos alunos matriculados no ensino fundamental (1º ao 9º ano) das escolas relacionadas a seguir. Para receber os alimentos, o representante legal do aluno deve apresentar documento de identidade com foto; número do NIS cadastrado no Programa Bolsa Família; cartão do Programa Bolsa Família e comprovante bancário referente ao recebimento do benefício do mês anterior (março/2020).

As escolas que realizarão as entregas são:

– Colégio Acreano

– Escola Estadual Georgete Eluan Kalume

– Instituto São José

– Escola Estadual Marechal Humberto Castelo Branco

– Escola Estadual Maria Angélica de Castro

– Escola Estadual Dr. Mário de Oliveira

– Escola Estadual Roberto Sanches Mubárac

– Centro de Educação de Jovens e Adultos – CEJA