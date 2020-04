Desmate no Acre cresceu 200% em março, aponta estudo da Imazon

Mais um estudo confirma que o desmatamento ameaça bater recorde no Acre: o Imazon divulgou nesta quarta-feira (15) o boletim de desmate e degradação em março na Amazônia, mostrando que o desflorestamento aumentou 200% no Estado do Acre este ano em comparação a igual período do ano passado -saiu de 1 km² para 3 km² em pleno inverno amazônico.

Com isso, já se projeta uma disparada no desmate e degradação da floresta se medidas de contenção não forem adotadas pelo poder público.

O problema não está só no Acre. O desmatamento na Amazônia cresceu 279% em março em comparação com o mesmo mês do ano passado. Segundo o SAD, Sistema de Alerta de Desmatamento do Imazon, 254 km² de floresta foram derrubados no último mês.

Esse é o número mais alto registrado nos últimos dois anos. Na avaliação dos pesquisadores do Instituto, uma parcela desse aumento pode estar ligado ao avanço de áreas ilegais de garimpo e ainda à intensa atuação de grileiros.