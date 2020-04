Covid-19: 50% dos pacientes estão curados da doença no Acre

Subiu para 51 o número de acreanos curados do Covid-19 desde que a pandemia se instalou no Estado. O número foi alcançado nesta quarta-feira (15) com três pacientes que receberam alta e aguardam ordem médica para voltar aos seus lares.

Com 101 casos, metade dos doentes se curaram no Acre.

No Acre, até o momento, foram notificados 1.089 casos, sendo que, desses, 831 já foram descartados, enquanto que 157 seguem em análise. O número de mortes pela doença é de 4 casos.