Covas abertas!

Os casos de Covid-19 começam a crescer no Acre de uma maneira preocupante. Infectologistas como o médico Thor Dantas havia alertado, mas muitos não levaram a sério. Até o ofenderam nas redes sociais por questões políticas mesquinhas. Surpreendeu ver pessoas que professam fé em Deus concordar com os ataques com um discurso raso sobre a pandemia do coronavírus, principalmente a proposta de distanciamento social para evitar o caos.

Manaus, terra do avivamento, sucumbiu diante da “gripezinha”. O sistema de Saúde entrou em colapso. São Paulo, Rio e Janeiro, Minas Gerais e o Amapá estão no mesmo rumo. Mais de mil cidades no Brasil começam a sofrer as consequências da pandemia. Infelizmente somos uma nação dividida. Como se diz por aqui, não vamos a lugar nenhum porque um rema para trás e outro rema para a frente.

A história se repete: Quando a gripe espanhola chegou no Brasil há cem anos levaram na brincadeira (como fez o presidente americano do Brasil Donald Trump). O mortal Influenza infectou 500 milhões e matou mais de 50 milhões no mundo (Janeiro de 1918 a dezembro de 1920). No Brasil, cerca de 35 mil foram sepultados. A pandemia do coronavírus está matando, mas muita gente se vê como os heróis criados pelo Stan Lee. Por quem os sinos dobram? Dobram por nós mesmos! Porque as covas estão abertas…

“Pais se perguntam porque os rios são amargos, quando eles mesmo envenenaram a fonte”. (John Locke)

. A prefeita Socorro Neri (PSB) já prepara um pacote econômico para ajudar na recuperação econômica da cidade.

. O poder púbico ainda é a grande locomotiva da economia; desde o governo federal, estados e municípios.

. Essa conversa mole de “estado mínimo” é só para ganhar eleição, chegar ao poder para tentar governar com mão de ferro.

. O Brasil continua sendo um estado grande, burocrático e opressor!

. Nada mudou em relação aos governos anteriores.

. A principal promessa de um candidato a presidente para ganhar a eleição é de não será candidato a reeleição prometendo a reforma política.

. Depois que ganha, muda de opinião e o povo já nem lembra amais do compromisso!

. O presidente da Câmara, vereador Antônio Morais (PSB), tem estado muito presente na comunidade na pandemia do coronavírus.

. Morais, que também é o vice-prefeito, tem apoiado todas as iniciativas da prefeitura para proteger a população da pandemia do coronavírus como, por exemplo, o isolamento social para alguns setores.

. O deputado Manoel Morais (PSB) entrou em contato com a coluna para reafirmar a inocência do filho na operação “Mitocôndria”, que investiga supostos desvios de recursos da merenda escolar.

. Segundo Manoel Morais, ele mesmo pretende se encarregar de levar ao conhecimento de autoridades da área federal o que realmente vem acontecendo.

. Pretende provar a idoneidade do filho e da empresa levando o caso as últimas consequências.

. “Até na área federal se for necessário”, disse.

. As primeiras frentes frias chegando ao Acre com muita chuva.

. Diz o povo que o coronavírus gosta de frio!

. A Saúde em Manaus entrou em colapso, a pandemia estourou arrebentando o sistema, começa a falta UTI’s para os casos mais graves.

. O que eu vi no centro de Rio Branco na frente dos bancos, lotéricas e Receita Federal foi assustador;

. As pessoas grudadas como formigas em cima de um balseiro quando o rio alaga!

. O governador Gladson e a prefeita Socorro tem razão em prorrogar o distanciamento social.

. Deus fez o homem do pó da terra, soprou nele o fôlego de vida, o homem abriu os olhos, Deus olhando disse:

. “Governa a terra!”

. De lá prá cá o ser humano só fez m*!

. Bom dia!