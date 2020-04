Casos de coronavírus em Cruzeiro do Sul colocam em xeque eficácia de barreiras sanitárias

No último dia 4 de abril o casal infectado pela Covid-19, em Cruzeiro do Sul, passou pela barreira sanitária montada na BR- 364, na chegada da cidade, onde há equipes da saúde estadual e municipal com apoio do Exército e Polícia Militar. As pessoas que passam em carros e ônibus têm a temperatura corporal medida e os dados como nome e telefone são anotados. A Vigilância Sanitária Municipal faz três ligações durante 15 dias com perguntas sobre sintomas.

Segundo Alberto Coelho, o casal se sentiu mal e procurou o serviço de saúde na última quinta-feira, 9. Nas entrevistas que concedeu à impressa, o homem sequer citou se a Vigilância Sanitária havia feito contato anterior a partir da passagem da família pela barreira montada no bairro Lagoinha.

Segundo ele, a família recebeu amigos do filho em casa porque no sábado, 11, recebeu ligação da secretaria de Saúde do Estado afirmando que os exames dele e da esposa deram negativo. Já no domingo, confirmaram a positividade dos dois para Covid.

Agora, 60 pessoas que moram em 10 diferentes bairros da cidade são monitoradas pela secretaria Municipal de Saúde do município porque tiveram contato direto e indireto com o casal.



O bairro com o maior número de casos suspeitos é o 25 de agosto. No Aeroporto Velho e no Cohab há 6 pessoas em cada, conforme listagem de monitoramento. No Colégio, São José, Várzea e outros também.

Do total de 60 pessoas, 18 fizeram o exame para detectar o novo coronavírus e três apresentaram sintomas. Segundo a assessoria de Comunicação da secretaria Municipal de Saúde de Cruzeiro do Sul, a família que passou pela barreira foi monitorada, sim, com ligações telefônicas por meio da ouvidoria.

“Mas ele disse para a ouvidoria que estavam bem e que se sentissem algum sintoma eles iam procurar a Unidade de Saúde. Fizemos todas as ligações e teve dias que ele não atendeu. Eles chegaram dia 04 e a última vez que conseguimos falar com ele foi na quinta-feira”, explicou a comunicação da secretaria de Saúde de Cruzeiro do Sul.