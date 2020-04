Acre ultrapassa marca de mil notificações por novo coronavírus

O último boletim emitido no final da tarde dessa terça-feira, 14, pela Secretaria Estadual de Saúde do Acre (Sesacre) confirma que os números atualizados do novo coronavírus no Estado já ultrapassam a marca de mil notificações no Acre. Até agora, são 1.008 casos notificados. Destes, 814 foram descartados pelo Centro de Infectologia Charles Mérieux, em Rio Branco.

Esse número atesta um acréscimo de 55 de notificações em 24 horas (de segunda para terça-feira). Por enquanto, 95 casos ainda seguem em análise, aguardando resultado de exame laboratorial. Os infectados até o momento somam 99 casos confirmados. 48 pessoas já foram curadas da doença no Acre.

A cidade com maior de número de casos confirmados é Rio Branco, com 74 contaminados. Os nove novos casos da doença confirmados nessa terça foram registrados em Plácido de Castro e na capital acreana. Seis municípios do Estado já tem registro da doença, são eles: Acrelândia (11), Bujari (1), Cruzeiro do Sul (2), Plácido de Castro (10), Porto Acre (1) e Rio Branco (74). No Acre, três idosos morreram em decorrência de complicações da Covid-19.