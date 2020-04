Tchê pede socorro à Cruz Vermelha contra pandemia no Acre

O deputado Luis Tchê (PDT) argumentou na sessão virtual desta terça-feira, 14, da Assembleia Legislativa que a questão do coronavírus cada vez preocupa mais. Junto com assessores, o deputado diz que vem debatendo formas de ajudar o Estado do Acre a enfrentar a pandemia.

Ele leu uma carta dirigida a Cruz Vermelha do Brasil narrando a situação do Covid-19 no Acre. Tchê quer a Cruz Vermelha ajudando o Acre.

“Ter as condições necessárias para o enfrentamento da doença infelizmente não é tarefa fácil” – é o teor da carta que fala da dificuldade que os acreanos tem para combater a doença.

“Ajude o povo acreano”, pediu o deputado do PDT. A carta deve ser homologada pela Mesa Diretora com assinatura dos deputados e então encaminhada à Cruz Vermelha.