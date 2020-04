Sindmed vê falhas no atendimento a casos de Covid-19 no Huerb e alerta para falta de EPIs

Fiscalização do Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed) encontrou problemas no fluxo de casos suspeitos de coronavírus dentro do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb).

Na tarde desta segunda-feira (13), os sindicalistas verificaram um problema no fluxo de pacientes suspeitos de Covid-19 que os coloca em proximidade aos pacientes pediátricos e pacientes com queixas ortopédicas, oftalmológicas e cirúrgicas.

“Os membros do Sindmed-AC ainda receberam queixas da falta de equipamentos de proteção individual (EPIs), a falta de medicamentos, além de encontrar furos nas escalas de trabalho do Serviço de Emergência Clínica (SEC), agravando ainda mais a situação. A situação ainda se agrava com a instalação da sala vermelha, área reservada para tratamento dos casos de Covid-19 que fica quase de frente à sala de trauma, espaço que recebe pessoas acidentadas”, relata o Sindmed, por meio de sua assessoria de imprensa.