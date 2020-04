Sessão é marcada por nova troca de ofensas entre Duarte e Gerlen

O deputado Roberto Duarte (MDB) disse na sessão virtual desta terça-feira, 14, que o líder do governo, deputado Gerlen Diniz, presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Aleac, “senta o bumbum” em cima de relatórios para que não tenham andamento no colegiado.

“Não coloque a responsabilidade em servidores públicos”, disse Duarte, dirigindo-se diretamente ao colega da CCJ. Duarte envolveu o Líder do Governo ainda quanto a um suposto mal planejamento da distribuição dos sacolões, que em sua opinião deveria atender a todo a rede.

Em sua fala, o deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) disse que todas as matérias que chegam à Comissão de Serviço Público tem ganhado fluidez e tramitação com entendimento político.

O presidente da Aleac, Nicolau Júnior, disse que a Mesa Diretora dará apoio às Comissões e pediu organização de parte dos presidentes desses colegiados para que os projetos sejam votados.

Além de criticar a postura do colega Roberto Duarte, Diniz pediu que ele se posicione em relação a outros temas. “O senhor só fala gritando. O povo não quer saber de grito não, as pessoas querem coisas objetivas”, disse.

Gerlen disse que fica decepcionado com a falta de interpretação correta do deputado do MDB quanto às faixas de consumo para isenção do ICMS na conta de luz.