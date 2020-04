O governador Gladson Cameli (Progressistas) e a prefeita Socorro Neri (PSB) fizeram um apelo dramático enquanto perdurar a onda de pandemia do coronavírus, cujos casos confirmados aumentam a cada dia. Para os dois, não há como focar em eleição municipal com uma tragédia às portas.

Apesar desse desejo do governador e da prefeita, os partidos e candidatos se mobilizam nos bastidores para o enfrentamento nas urnas no começo de outubro. Fala-se muito no adiamento das eleições, mas, de concreto mesmo, nada à vista. O apelo de Gladson e Socorro Neri deveria servir para o campo de influência partidária a que pertencem: O Progressista, que já articula a candidatura de Tião Bocalom e o PSD, que indica Marfisa Petecão como vice, trabalham dia e noite colocando lenha na máquina a vapor.

Quanto ao PSB/PT, os petistas não gostam muito quando seus segredos são revelados. Enquanto o presidente do partido, Cesário Braga, sustenta que a aliança com o PSB está de pé, outros dirigentes do partido já dão o casamento como desfeito. O Cesário fica como o filho que ainda acredita que os pais se amam quando a relação já faliu. Até namorando estão (com outros partidos, é claro). O PT faz lembrar a música “porque homem não chora”, Pablo do Arrocha.

Vai aí uma estrofe:

– Você foi a culpada desse amor se acabar

– Você quem destruiu a minha vida

– Você que machucou meu coração me fez chorar

– E me deixou num beco sem saída…

P.S: brincadeiras à parte, o governador Gladson Cameli e a prefeita Socorro Neri estão cobertos de razão em não querer nem ouvir falar de eleição. A pandemia do coronavírus está matando. A onda está só levantando a crista!

“Quem disse que eu não estou sob a proteção especial de Deus? ” (Adolf Hitler, satanás encarnado)

. Na posição em que está Cesário Braga tem razão de levar o jogo com o PSB para a prorrogação.

. Segundo ele, o PT está mantendo a posição inicial de aliança com a prefeita Socorro Neri e o PSB.

. Segundo ele, quem fala pelo PT oficialmente é ele; ele é o cara!

. O PSDB entrou no casulo!

. Período de hibernação como os ursos na neve, ou seja, compasso de espera; é o melhor a fazer.

. O que é Justiça?

. A lei do mais forte, segundo a sua conveniência”, diz Trasímaco.

. “Espera-se que o MPF e a Polícia Federal investiguem desvio de recursos da merenda escolar em algumas prefeituras”, desabafo do ambulante Isaías.

. Ele, que é da Cidade do Povo, quer que os da Cidade da Justiça punam os culpados porque ele mesmo não pode fazê-lo;

. Isaías tem cinco filhos menores em idade escolar…e fome!

. Bom dia!