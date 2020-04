PM prende dupla com armas e três tipos diferentes de drogas no bairro “Papouco”

A Polícia Militar prendeu nesta terça-feira (14) no bairro do “Papouco” dois homens portando armas de fogo, 99 pedras de crack, 20 barras de maconha e quatro sacos contendo skunk, droga conhecida como “supermaconha”.

“Na região já conhecida pelo intenso tráfico de drogas, os policiais realizavam uma incursão à pé quando avistaram dois suspeitos, um deles com uma arma de fogo com bandoleira cruzada nas costas. Na abordagem verificou-se que se tratava de uma espingarda calibre .20 com uma munição”, relata em nota o 1º BPM, responsável pela operação.

O segundo homem saiu correndo entre as casas e vegetação até ser alcançado e detido pelos militares já na beira do rio. Na revista, ambos portavam, supostamente, drogas ilícitas, além de um relógio, três aparelhos celulares e 167 reais em espécie.

Ainda foi localizada nas proximidades de onde a dupla estava, outra espingarda de mesmo calibre da anterior, com uma munição. Os detidos e o material foram levados para a Delegacia de Polícia Civil.