Jonas Lima diz que “não sabe” o que governo faz por Feijó e Tarauacá

Residindo atualmente em Mâncio Lima, o deputado Jonas Lima (PT) disse na sessão virtual desta terça-feira, 14, que a sociedade deve prestar atenção a quem está trabalhando em favor do povo. “Devemos acompanhar a ação do Governo do Estado. Vamos olhar para todos os municípios”, disse ele, afirmando que “não sabe” o que o Governo está fazendo pela região de Feijó e Tarauacá.

Segundo ele, o hospital que atende aos municípios do Vale do Juruá, deveria transferir o atendimento aos casos suspeitos de Covid-19 para outra unidade por causa da demanda regional.

Ele quer endurecer as restrições na região do Juruá. “A gente precisa se unir para convencer as pessoas que a casa é o melhor lugar”, disse Lima.