Jenilson Leite quer reconhecer como acidente, morte de servidor público por Covid-19

O deputado Jenilson Leite (PSB) lembrou na sessão virtual desta terça-feira, 14, que os brasileiros estão há um mês em situação de quarentena e que ficar em casa não pode ser uma atitude passiva.

“Neste tempo em que estamos em isolamento, nós precisamos de preparar leitos, medicamentos, recursos humanos para que pessoas que adoeçam possam ser tratadas”, disse Leite.

Ele quer convidar o secretário Alysson Bestene à sessão virtual da Aleac para falar sobre o que vem sendo feito para tratar das pessoas acometidas do coronavírus no Acre. Leite também cobrou equipamento de proteção individual para os profissionais da saúde em todo o Estado. “É preciso que o Estado não fique só pedindo para que as pessoas fiquem em casa. É preciso que mostre o que está sendo feito”, pediu o parlamentar do PSB.

Jenilson disse que apresentou 20 projetos para apreciação da Aleac nos últimos meses, mas estão todos engavetados. No entanto, ele apresentou mais um PL reconhecendo o falecimento em Covid-19 de servidor público civil ou militar como acidente para fins de pagamento de auxílio especial às famílias.