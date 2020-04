Isolamento social chegou a 58,7% no domingo (12) no Acre

Subiu para 57,8% a taxa de isolamento no Acre neste último fim de semana. No sábado (11) o Índice de Isolamento Social foi de 48,5% mas no domingo (12) subiu para próximo de 60%. O ideal, segundo os médicos é que 70% da população estejam em isolamento nesta quarentena.

O Índice de Isolamento Social foi desenvolvido pela agência In Loco para auxiliar no combate à pandemia da Covid-19.

Um mapa mostra o percentual da população que está respeitando a recomendação de isolamento. Ele existe para auxiliar as autoridades a direcionarem os recursos de segurança pública, comunicação e saúde.

Dias atrás, o isolamento era menor ainda no Acre. Os dados desta segunda e terça-feira, 13 e 14, só serão disponibilizados nos próximos dias.