Ilderlei endurece medidas e comércio funcionará com horário reduzido em Cruzeiro do Sul

Após a confirmação de dois casos do novo coronavírus (Covid-19) em Cruzeiro do Sul. O prefeito Ilderlei Cordeiro (Progressistas) decidiu endurecer as medidas com a publicação do Decreto Nº 158, nesta terça-feira (14).

O decreto estabelece uma nova rotina na ida a supermercados, mercados de bairros e praças de alimentação, restaurantes e lanchonetes, com horário de funcionamento que deverá ser das 07h às 18h.

Esses estabelecimento deverão instalar placa de acrílico no caixa, com o funcionamento intercalado dos caixas, disponibilizando aos clientes pias com sabão líquido e papel toalhas no lado externo do estabelecimento.

O decreto também determina o fechamento do Mercado Municipal Joãozinho Melo por 14 dias e também proíbe que a população cruzeirense frequente balneários públicos e particulares, praças de alimentação, locais de prática de atividades físicas (futebol, vôlei e similares) tanto pública como particular. A medida inclui ainda o bloqueio com cavalete na Avenida Mâncio Lima e Aeroporto Velho, ambos utilizado para caminhadas e práticas esportivas. A medida restritiva pode ser prorrogada por igual período.

Ilderlei afirmou que em caso de falecimento ocasionado pela Covid-19 ou suspeita está proibido a realização de velório e o protocolo seguirá a regulamentação da Vigilância Epidemiológica, que estará disponível para as funerárias.

Os posto de gasolina irão funcionar apenas para o serviço de abastecimento, com horário de funcionamento das 05h às 17h.