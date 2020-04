Falta de EPIs movimenta sessão na Aleac: Cadmiel critica a falta de criatividade do governo

O deputado Cadmiel Bonfim (PSDB) lembrou na sessão virtual desta terça-feira, 14, que quase um mês após o início da quarentena não há grandes ações em favor do enfrentamento à doença.

Assim como outros cinco deputados, Bonfim também pediu mais equipamentos de proteção individual para os profissionais de saúde no Estado do Acre.

Ele citou o caso em que o paciente recebeu aspiração manual por falta de equipamento necessário. “Precisamos de mais. Foi para isso que decretamos calamidade no Acre”, disse o parlamentar.

Bonfim diz que “tem entrado muito dinheiro nos cofres, mas ainda se vê falta de equipamento” aos profissionais. “Nós não temos condições de fazer o papel do Executivo”, afirmou, criticando a inércia e falta de criatividade do Governo do Estado em relação à pandemia. “A gente se pergunta: o que está sendo feito além do isolamento social?”.