“Estão levando essa questão de saúde pública na brincadeira”, diz vereadora

As aglomerações de pessoas em parques públicos foi alvo de críticas por parte da vereadora Elzinha Mendonça (PSB) na sessão online desta terça-feira (14). Elzinha relatou que no parque do Ipê é notória o aumento de pessoas transitando e praticando atividades físicas, e disse que a situação remete as férias de julho.

“No parque do Ipê todos nós podemos observar a aglomeração de pessoas parece até que estamos nas férias do mês de julho”, relatou.

A vereadora relatou que restaurantes de Rio Branco vem descumprindo o decreto do Governo do Acre e da Prefeitura de Rio Branco em relação a aglomeração de pessoas.

“Infelizmente eu me pergunto se realmente estamos em isolamento social, pois onde a gente passa vemos aglomeração nos supermercados, bancos e restaurantes. Os restaurantes estão infringindo o decreto do governo do Estado e da prefeitura. As pessoas estão levando essa questão de saúde pública na brincadeira, muitas estão levando o isolamento como férias”, afirmou.