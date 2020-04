Edvaldo volta a cobrar Gladson pela sanção da lei dos consignados: “demora desnecessária”

O deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) voltou a cobrar a sanção da lei que suspende temporariamente o pagamento de empréstimos consignados de servidores estaduais do Acre.

“Estamos observando uma atitude de demora desnecessária. Já são doze dias”, disse Edvaldo, comparando essa lei com o decreto de calamidade pública, que foi sancionado e publicado no Diário Oficial do Estado em 24 horas após a aprovação na Assembleia Legislativa.

“Por incrível que pareça são os servidores da saúde, aqueles que estão na linha de frente no combate à pandemia, que mais me acionam sobre isso”, disse o deputado do PCdoB.