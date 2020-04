Eduardo Farias critica Socorro Neri por demora em sancionar PL dos consignados

Na sessão online desta terça-feira, 14, o vereador Eduardo Farias (PCdoB) criticou a prefeita Socorro Neri (PSB) pela demora em sancionar a lei que prevê a suspensão de pagamento do empréstimo dos consignados por 90 dias.

O PL foi aprovado na última quarta-feira, 08, por 10 votos a 2.

“Muita gente perguntando e me questionando em relação aos consignados. A folha da prefeitura já fechou. E o que a gente tá pedindo é diferente das conversas que a prefeitura vem realizando com os bancos. Os bancos querem reescalonar e embutir juros no final, e o que a gente tá pedindo é a suspensão dos juros. Peço celeridade na sanção do PL”, afirmou.