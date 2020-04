Criminosos em táxi passam atirando e deixam duas pessoas feridas na Baixada da Sobral

Uma dupla tentativa de homicídio foi registrado na capital. Antônio Samuel Oliveira Barbosa, 28 anos e uma adolescente de 16 anos, foram feridas a tiros na noite desta terça-feira (14). O crime aconteceu na rua Sebastião Amâncio, no bairro João Paulo II, na Baixada da Sobral.

De acordo com informações da polícia repassadas a reportagem do ac24horas, as vítimas estavam na frente de uma casa, quando homens não identificados e armados, se aproximaram em um táxi de cor branca e efetuaram vários tiros. Antônio foi atingido com três tiros no abdômen, já a adolescente com um tiro no ombro. Após a ação os criminosos fugiram do local.

Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas, prestaram os primeiros atendimentos e conduziram as vítimas ao Pronto Socorro de Rio Branco. De acordo com o médico do SAMU, o estado de saúde de Antônio Samuel é grave, já adolescente encontra-se estável.

Policiais militares estiveram no local, colheram as características do carro, e em seguida, fizeram patrulhamento na região em busca de prender os acusados, mas ninguém foi preso.

O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A polícia não soube informar a motivação do crime.