Coronavírus faz vendas da Semana do Peixe despencarem em Rio Branco

A famosa expressão “Expectativa vs realidade” nunca fez tanto sentido como agora. Ainda não se sabe ao certo qual vai ser o impacto econômico causado pelo Novo Coronavírus (Covid-19), mas ao que tudo indica, os pequenos piscicultores acreanos sofreram na pele o período de isolamento social provocado pela pandemia Covid-19 nesta Semana Santa.

A Semana Santa que reúne em média 50 produtores acreanos, registrou uma queda histórica de 50% em suas vendas.

O Secretário de Agricultura Familiar e de Desenvolvimento Econômico, Paulo Braña, que tinha como meta comercializar 120 toneladas de pescados, no início da semana religiosa, viu as vendas caírem drasticamente com as medidas impostas pelo Governo do Acre e a Prefeitura de Rio Branco, que decidiu por suspender a Tradicional “Feira do Peixe”.

“Foram comercializados 45,18 toneladas de peixe e 210,5 toneladas de produtos hortifrutigranjeiros no período de 06 a 10 de abril”, afirmou Paulo Braña.