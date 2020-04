Antônia Sales defende restrição ao ir e vir no Vale do Juruá

A deputada Antônia Sales (MDB) informou nesta terça-feira (14) que pediu mais equipamento de proteção individual para as unidades de saúde de Cruzeiro do Sul, especialmente na maternidade local, e maior restrição na mobilidade do Vale do Juruá.

“O que a gente temia era que viesse de fora pessoas com o vírus. O que a população quer é que se fiscalize os carros que trazem as pessoas. Temos de fazer para proteger centenas de pessoas aqui no Vale do Juruá”, disse ela, dando razão ao deputado Jonas Lima quanto as cobranças dirigidas ao Governo do Estado, deputados federais e senadores sobre recursos para o Acre.

Ela pediu fiscalização em barcos e ônibus. Cruzeiro do Sul registrou os primeiros casos da doença nesta semana e há o temor do vírus se espalhar pela região. A deputada agradeceu aos profissionais de saúde e aos jornalistas pelo trabalho corajoso que desenvolvem nesta pandemia.