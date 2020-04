Bestene confirma presença de Alysson em sessão nesta quarta

O deputado José Bestene disse que o Acre ocupa a segunda colocação no ranking das pessoas curadas de coronavírus e que isso merece destaque -e não apenas as situações negativas relacionadas à crise do coronavírus.

Ele disse que conversou com o secretário de Saúde, Alysson Bestene, seu sobrinho, que confirmou presença na sessão virtual desta quarta-feira (15) da Aleac.

Alysson irá apresentar os dados que lhe são cobrados, mostrando, segundo Bestene, que há muito transparência nas ações do Governo do Estado.