Tudo pronto para a entrega de cestas básicas para famílias de alunos da rede pública

Ainda não tinha nem raiado o dia quando homens do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Exército terminaram de arrumar as cestas básicas que começam a ser entregues a famílias de baixa renda na capital acreana que tenham filhos estudando nas escolas públicas.

São alimentos que seriam usados na merenda escolar, mas que como as escolas estão com as aulas suspensas por conta da pandemia do coronavírus, o governo decidiu transformá-los em cestas básicas.

A entrega teve início pela região do Juruá e começa nesta segunda em Rio Branco. Já estão organizadas pelo menos 3 mil cestas básicas.

A doação dos alimentos começa às 10 horas na Escola Frei Maria Turríni, na Cidade do Povo.