Thor Dantas afirma que Acre tem mais de 90 casos de Covid-19 e confirma o terceiro óbito

O médico infectologista Thor Dantas, em entrevista ao Gazeta Alerta, nesta segunda-feira, 13, trouxe a informação atualizada que o Acre, neste momento, passou de dois para três óbitos em decorrência do Covid-19.

Em outro trecho, Thor afirma que o Acre passou de 77 casos confirmados de Covid-19 para mais de 90 casos, deste domingo, 12, até esta segunda-feira, 13.

O médico relatou que o Laboratório Charles Mériuex realiza duas rodadas de exames por dia e que o aumento substancial ocorreu na virada deste domingo até às 12h desta segunda.

“Foi registrado o terceiro óbito e agora existem mais de 90 casos confirmados. Já temos a doença chegando em Cruzeiro do Sul e estamos com seis pacientes internados com a situação grave. O momento agora é de redobrar o cuidado. A gente não vai ter uma perspectiva de volta a uma normalidade de imediato. Precisamos nos preparar para conviver com a epidemia o mês de maio inteiro. A epidemia vai estar entrando no seu auge no Brasil e no Acre, ao longo de maio e entrando em junho”, relatou.

Ele pediu aos acreanos que reforcem o isolamento social. Segundo ele, a curva do vírus se encontra em ascensão no Acre e no Brasil.

“Não é a hora da gente relaxar de forma alguma. As pessoas estavam com a sensação de que o problema estava passando, mas não está. A curva está claramente em ascensão”, afirmou.