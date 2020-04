Relatório indica que o Acre já pode ter mais de 300 casos positivos de Covid-19

O Acre já atingiu, nesta segunda-feira, 13, a casa dos 90 casos de Covid-19 oficialmente notificados, mas no sábado passado, 11, o número real de infectados já estava em torno de 330, afirma um relatório produzido por um grupo interdisciplinar que inclui epidemiologistas e pesquisadores de outras áreas.

A informação é do jornal O Globo numa reportagem desta segunda-feira, 13, que mostra que a alta taxa de letalidade da doença no Brasil é um provável reflexo da falta de diagnósticos efetivos: só 8% das infecções estariam sendo detectadas. De acordo com esse mesmo estudo, o número real de infectados já estava em torno de 245 mil.

Ainda segundo O Globo, A taxa de letalidade observada no país para os casos que já tiveram desfecho — pacientes que morreram ou já receberam alta — é de 16,3%, muito alta em relação a outros países onde já há estudos com casos bem documentados, dos quais cerca de 1,3% resultaram em óbito.

Isso não significa que a doença seja mais letal no Brasil, afirmam os pesquisadores, mas sim que o número real de infecções (incluindo os casos leves e assintomáticos) esteja muito acima daquelas notificadas.

Segundo os pesquisadores, o grande problema com os dados da Covid-19 no país é a falta de fits de testagem, sobretudo os de RT-PCR, que são mais confiáveis e detectam a presença do vírus em pacientes que já desenvolveram sintomas.

“A baixa capacidade de testagem pelo RT-PCR fez com que o Ministério da Saúde (MS) recomendasse que apenas os casos graves fossem testados. Ainda assim, nem todos os casos suspeitos deste grupo estão sendo examinados”, afirma o relatório dos pesquisadores. “Em São Paulo, onde está a maioria dos casos confirmados no país, apenas 24% do total de testes para COVID-19 foram entregues”.