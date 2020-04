PT pode ter uma candidata mulher

O PT vem mantendo a sete chaves o nome que vai disputar a prefeitura de Rio Branco. Fala-se em Léo de Brito, Daniel Zen e Rodrigo Forneck. Mas, também, em Nazareth Araújo e Márcia Regina. Entre os petistas já é certo que a aliança com o PSB está totalmente descartada. Esse é o mesmo pensamento do PC do B. Nazaré já foi vice-governadora por duas vezes e Márcia Regina a chefe do Gabinete Civil. Aliás, Márcia Regina era o nome do PT à época para vice de Marcus Alexandre, mas não vingou. Com a deterioração da relação com o PSB, que governa a prefeitura, PT e PCdoB trabalham um arco de alianças com partidos menores, porém, mais a esquerda ideologicamente. Já o PSB tem como argumento a boa gestão da prefeita Socorro Neri. Pela primeira vez em uma eleição PT, PCdoB e PSB estarão em campos opostos.

“E aqueles que foram vistos dançando foram julgados insanos por aqueles que não podiam escutar a música”. (Nietzsche)

. A Pandemia do coronavírus avançando por todo o Brasil e o povo coxeando entre dois pensamentos:

. O das autoridades de saúde que defendem o distanciamento social e a palavra do presidente Jair Bolsonaro (apoiado por líderes evangélicos) que dizem que o coronavírus é uma “gripezinha”; …e o povo se contaminando e alguns morrendo!

. Uma nação dividida que coxeia é como um barco no mar que não sabe pra onde vai.

. As eleições serão adiadas?

. É o que mais me perguntam.

. Pode ser que sim, pode ser que não!

. Em um bate-papo com o governador Gladson semana passada ele disse que acha que sim, que a eleição poderá ser adiada.

. Fala-se em dezembro!

. Por enquanto não existe nada oficial…

. Como o tráfego na BR-364 está bom ninguém diz nada, não reclama, mas também não elogia; o pior trecho (dizem) é entre Sena Madureira e Rio Branco.

. A fiscalização na fronteira está tão intensa por conta do coronavírus que o tráfico de drogas despencou.

. Viu como o povo tem razão quando pede ação nas fronteiras!

. “A mão que afaga é a mesma que joga pedras”.

. Consta que muitas prefeituras estão atoladas na lama da corrupção da merenda escolar; é um crime inaceitável.

. Espera-se que dê em alguma coisa…

. Por que razão os corruptos sempre se dão bem no Brasil?

. Por que tanta impunidade?

. Por que muitos vão presos e depois saem palitando os dentes?

. Não temem a justiça de Deus, vão temer a justiça dos homens?!

. Certa vez Jesus encontrou um funcionário público muito corrupto, podre mesmo; Depois de algumas horas de conversa ele respondeu para o Nazareno:

. “Vou devolver em dobro tudo o que tenho roubado e te seguir…”

. Seu nome: Matheus Levi, o cobrador de impostos!

. A mudança vem de dentro para fora e nunca de fora para dentro!

. Cerca de 98% dos brasileiros se considera cristão católico, cristão evangélico e cristão espírita.

. Os ateus não tão convictos são pouco mais de 1%, quer dizer que, a maioria dos corruptos reza e ora para Deus, estuda em boas escolas e faculdades.

. Para ser honesto, íntegro, bom, leal não precisa acreditar em Deus, muito menos ser cristão; também independe de cor, sexo, religião…

. Acredite ou não!

. Os construtores da cultura ocidental Sócrates, Platão e Aristóteles tinha a fama, dinheiro e poder como efêmeros; coragem, integridade, justiça e honestidade como valores eternos sobre os quais uma civilização deveria ser erguida.

. Bom dia!