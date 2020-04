Prefeito de Xapuri pede ajuda de voluntários para monitorar a entrada da cidade

Em meio a pedidos de populares, por meio da internet, para que feche a entrada da cidade a fim de conter a chegada do novo coronavírus, o prefeito de Xapuri, Ubiracy Vasconcelos, pediu, nesta segunda-feira, 13, a ajuda de voluntários para o trabalho de monitoramento feito na Estrada da Borracha pela Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária municipais.

De acordo com o gestor xapuriense, o monitoramento feito pela saúde municipal tem sido muito trabalhoso e tem causado a insatisfação de algumas pessoas que, muitas vezes, não respeitam o bloqueio feito para a tomada de informações importantes para o controle e o acompanhamento de possíveis casos suspeitos da Covid-19, que já tem 90 casos confirmados no Acre.

“Não temos nenhum caso ainda em Xapuri, mas quando chegar será um deus nos acuda, então não podemos relaxar nesse momento em que o Acre já tem casos em vários municípios e aqui na cidade boliviana de Cobija há a informação de 11 casos. Por isso, já falamos com taxistas que fazem o transporte de pessoas entre as nossas cidades para que todas as medidas sejam preventivas sejam tomadas”, disse o prefeito.

As informações divulgadas pela Secretaria Municipal de Saúde apontam que o município monitora 8 casos suspeitos, sendo que um destes tem sintomas manifestados. A pessoa em questão vai fazer coleta de material para exames nesta terça-feira, 14, segundo foi apurado pela reportagem. Até o último Boletim Sesacre, o município tinha 5 notificações para Covid-19, todas descartadas.