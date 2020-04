Polícia Militar prende nove pessoas com armas e munição em bairro de Brasiléia

A Polícia Militar anunciou nesta segunda-feira (13) a prisão de nove pessoas, parte delas durante suposta festa de organização criminosa no bairro Leonardo Barbosa, em Brasileia. Com o grupo, segundo a PM, foram encontradas seis armas de fogo, sendo uma artesanal, e outros materiais de origem suspeita.

Durante o patrulhamento, a guarnição avistou um homem que tentou correr e se livrar de algo, jogando-o em uma lixeira. A equipe constatou que se tratava de uma arma de fogo calibre .22, tipo garrucha municiada. Com o suspeito, estavam ainda cinco munições de mesmo calibre, uma faca tipo peixeira e um celular.

A equipe policial seguiu a outro local indicado pelo segundo indivíduo, onde estariam outros integrantes. Ao chegar ao local, várias pessoas saíram em fuga, mas deixaram para trás uma espingarda calibre .12, quatro cartuchos e diversos itens geralmente utilizados para o embalo de drogas.

Após buscas, em locais diversos nos arredores, os policiais localizaram mais seis homens que haviam se evadido anteriormente. Com um deles foi encontrada mais uma arma, a escopeta calibre .28 com uma munição, um relógio de pulso e um Play Station, e com outro, três aparelhos celulares.

Em outro local indicado pelos detidos, foi preso mais um homem, que portava uma escopeta calibre .28, de fabricação artesanal, com um cartucho, além de um telefone celular.

Todos os abordados, que já respondem por crimes diversos, foram presos e as armas, munições e demais itens foram apreendidos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Brasileia, onde foram repassadas as informações necessárias para dar prosseguimento os trâmites legais cabíveis.