Motoristas de aplicativos pedem ajuda do Detran para obter documentos de veículos

Um motorista de aplicativo que não quis se identificar, gravou um vídeo nesta segunda-feira, 13, com um pedido direcionado ao governador Gladson Cameli e ao diretor do Detran, Reginaldo Luís Pereira Prates, para que eles ajudem os seus colegas a reaver os documentos dos veículos das placas de final 1,2, 3 e 4.

Ele afirma que devido a falta do funcionamento físico do Detran, os condutores não estão conseguindo pegar os documentos que são solicitados pelas plataformas Uber e 99, e, consequentemente, está impedindo os motoristas de trabalhar.

O motorista afirmou que a maioria dos motoristas estão trabalhando apenas para se alimentar. Segundo ele, devido ao Covid-19 ocorreu uma baixa significativa de 70% nos pedidos de corridas no Acre.

“Os motoristas estão ficando em casa e sem dinheiro. Venho aqui pedir ao governador crie um mecanismo para que ajude nós [motoristas de aplicativos] a pegar os nossos respectivos documentos de forma impressa. Pode vir a sugestão de pegar o documento formato em eletrônica, porém nem todos os motoristas fizeram o cadastro e a maioria não tem o código de segurança que fica abaixo do código do renavam”, relatou.

DETRAN

Em contato com a direção do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC), foi informado que é possível obter o Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo (CRLV) pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT).

O acesso ao CRLV Digital é possível após download do aplicativo CDT, disponível no Google Play e App Store.

O proprietário deve preencher os dados solicitados pelo aplicativo. Tanto a CNH, que possua QR-Code no verso, quanto o CRLV digital poderão ser acessados pelo dispositivo móvel mesmo sem internet.

É necessário que o Licenciamento, Seguro Obrigatório, IPVA e multas estejam quitados.