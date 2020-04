Maioria das estações medidoras mostram vazante nos rios do Acre

Na leitura realizada nesta segunda-feira (13) quase todos os pontos de monitoramento localizados nas bacias hidrográficas do Estado do Acre apresentaram redução no volume de água de seus rios, exceto nas bacias dos rios Tarauacá e Envira-Jurupari, que mostraram elevação de nível no registro feito pela manhã.

Exceto também em Cruzeiro do Sul e Ponte do Rio Liberdade, que aumentaram de nível nas últimas horas.

Na Bacia do Rio Acre não houve registro de chuvas significativas nas últimas 24 horas e a plataforma de monitoramento em Santa Rosa do Purus permanece apresentando falha nos dados de nível.