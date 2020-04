Jenilson Leite visita Fundação e pede reabertura de ambulatório

O deputado estadual Jenilson Leite (PSB), médico infectologista, visitou a Fundação Hospitalar (Fundhacre) para saber da direção do hospital quais medidas estavam sendo adotadas para que pacientes sejam atendidos, após o fechamento do ambulatório. O fechamento ocorreu para evitar aglomeração devido a pandemia do Covid-19.

Questionado, o diretor-executivo da fundação, Dr. Childevando Hassen, disse ao deputado que as consultas foram suspensas para evitar aglomeração como preceitua as normas da OMS, mas que pessoas com doenças crônicas, que requer urgência estão sendo atendidas. Além disso, o médico disse que os atendimentos serão retomados aos poucos, todavia, funcionará da seguinte forma: alguém vai ao hospital marcar a consulta e a equipe ambulatória fará o agendamento e informará o dia e a hora da consulta do atendimento via telefone, assim, controlará a quantidade de pessoas no local.

O deputado Jenilson Leite, que é médico infectologista, disse que compreende a gravidade do momento, mas há muitos pacientes com doenças crônicas que estão se descompensando e precisam voltar com seu médico. Para os pacientes que estão no interior do Estado, o deputado sugeriu ao diretor-executivo a recomendação do CFM, isto é, a fundação passe a realizar o atendimento de forma remota via telemedicina, sendo assim o paciente não precisa se deslocar de sua casa para o hospital. “Um paciente que mora no interior e possui doença crônica, além de ser dificultoso sua locomoção até a capital, neste momento é perigoso. Por isso, nossa sugestão é o atendimento via telemedicina, o médico o paciente aonde ele está. Uma solução temporária e necessária”, acrescenta o parlamentar.