IAPEN confirma mais dois policiais penais com coronavírus

O Instituto de Administração Penitenciária (IAPEN) divulgou nota na manhã desta segunda-feira, 13, informando que mais dois policiais penais foram diagnosticados com coronavírus.

O número de policiais contaminados chega a 4 agora.

O Iapen afirma que trabalha para identificar os servidores que tiveram contato com os policiais contaminados para que sejam realizadas as devidas orientações e quem teve contato com os policiais penais notificados serão devidamente avisados e orientados, visando resguardar a saúde de todos.

Leia a nota:

Nota Pública

O Governo do Estado do Acre, por meio do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), vem a público informar que:

1. Mais dois policiais penais testaram positivo para Covid-19 na cidade de Rio Branco. Eles fazem parte do grupo dos quatro profissionais que aguardavam o resultado do exame. Com estes, o Iapen registra o número de quatro policiais contaminados por coronavírus.

2. Os servidores fazem parte da equipe do Complexo Penitenciário de Rio Branco e já foram devidamente afastados do serviço. Um deles, de 38 anos, cumpriu o último plantão no dia 02 de abril. O outro, de 34, teve o último serviço na segunda-feira, 06.

3. Como nos outros casos, além do acompanhamento realizado pela Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), os servidores recebem o acolhimento dos profissionais do Núcleo de Apoio ao Servidor Penitenciário (Nasp), o qual presta o devido auxílio aos policiais e familiares.

4. O Iapen trabalha para identificar os servidores que tiveram contato com os policiais contaminados para que sejam realizadas as devidas orientações.

5. Aos servidores, o Iapen esclarece que aqueles que tiveram contato com os policiais penais notificados serão devidamente avisados e orientados, visando resguardar a saúde de todos.

Rio Branco – Acre, 12 de abril de 2020

Arlenilson Cunha

Presidente do Iapen