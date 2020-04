Governo diz que empresas se beneficiam com maior prazo de pagamento do ICMS

O Governo do Acre anunciou neste começo de semana que mais de 23 mil empresas acreanas optantes do Simples Nacional ganharam prorrogação do prazo para pagamento de ICMS.

A iniciativa surgiu devido aos impactos econômicos da pandemia da Covid-19. Assim, os valores que seriam pagos em abril, maio e junho tiveram vencimento prorrogado para julho, agosto e setembro de 2020.

As regras estão na Resolução 154/2020 do Comitê Gestor do Simples Nacional.