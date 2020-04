Governo divulga resultado final da prova objetiva dos concursos do Iapen e Idaf

O Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Planejamento e Gestão (SEPLAG), divulgou nesta segunda-feira (13), o resultado final da prova objetiva, para contratação temporária de profissionais de nível médio e superior, do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) e do Instituto de Defesa Agropecuária Florestal (IDAF).

As respostas aos pedidos de revisão do resultado preliminar da Prova Objetiva estão disponíveis no site www.ibade.org.br.

Os candidatos poderão obter informações gerais referentes ao Concurso Público por meio dos telefones 0800 668 2175 / (21) 3674-9190 e 3527-0583 – Rio de Janeiro / (68) 3025-0735 – Rio Branco, pelo [email protected]

