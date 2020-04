Em mais uma noite de terror, faccionados atiram em idosa de 65 anos em Manoel Urbano

Uma idosa de 65 anos e um rapaz de 27 anos, foram atingidos por balas perdidas em um novo tiroteio na pequena cidade de Manoel Urbano, interior do Acre. O alvo seriam dois faccionados que estavam no local e saíram ilesos. O ataque pode ter sido vingança pela morte de um rapaz, ocorrida domingo passado.

Atingida por um tiro de pistola 380 na virilha, a idosa Antônia Simão de Souza, de 65 anos, deu entrada na unidade de saúde de Manoel Urbanos, juntamente com Juscelino Silva do Nascimento, 27 anos, baleado no pé esquerdo, e seguem em fase de tratamento.

A Polícia Militar esteve no local e obteve informação de dois acusados que chegaram ao bairro da Pista e efetuaram cerca de 10 tiros de pistola e fugiram em seguida. A polícia civil passa a investigar o caso para tentar prender os envolvidos já identificados.

A suspeita é que o ataque pode ter sido realizado por uma organização criminosa em represália a morte de um homem, na região da baixada em Manoel Urbano, executado a tiros há uma semana.

A guerra de faccionados que dominam o tráfico de drogas na cidade tem colocado aquele município entre os mais violentos do estado. A população cobra aumento de efetivo e viaturas policiais.