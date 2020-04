Distribuição de cestas básicas causa aglomeração em escolas de Cruzeiro do Sul

Em Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves o governo do Estado iniciou nesta segunda, 13, a distribuição de 7.805 cestas básicas para estudantes. A entrega dos sacolões é feita nas escolas e em algumas unidades de ensino há aglomeração de pessoas para receber os alimentos.

Em Mâncio Lima, no Colégio São Francisco, desde as primeiras horas da manhã, é grande a aglomeração. A secretária de saúde da cidade, Joice Gonçalves destaca teve reunião com todos os diretores de escola orientando sobre a ação da entrega. “Pedimos rapidez na entrega com espaçamento adequado entre as pessoas mas é difícil”.

Em Cruzeiro do Sul a entrega começou nas 21 escolas da zona urbana e terá continuidade na zona rural e BR-364. Segundo a coordenadora da Educação Ruth Bernardino, a ação tem apoio do Exército, Polícia Militar e Bombeiros.

Nas Escolas Valério Caldas, Brás de Aguiar e Madre Adelgundes Becker havia o maior número de pais em buscas das cestas doadas pelo governo do Estado.

“Tivemos reunião com os diretores e o Exercito ajuda na logística para não haver tumulto mesmo assim recebemos ligações de diretoras reclamando da grande quantidade de gente nas filas”, declara.

Inicialmente a entrega em Cruzeiro do Sul é para alunos do ensino fundamental e beneficiários do Bolsa Família, mas Bernardino afirmou que o governador Gladson Cameli quer atender também os demais estudantes da rede estadual de ensino.