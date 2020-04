Com bares e restaurantes fechados, consumo de cerveja no Acre tem queda de 40%

Com shows na internet, vendas em supermercados disparam

Em tempo de pandemia de coronavírus no mundo, a rotina de consumo de todos tem mudado significativamente. Levantamento feito pelo ac24horas com as principais distribuidoras de bebidas do Estado aponta que o consumo de bebida alcoólica, principalmente a cerveja, teve queda de 40% nos últimos 23 por causa do decreto governamental que fecha bares, restaurantes e casa de shows.

De acordo com as distribuidoras, o movimento nesses locais significa parte importante nas vendas. Mas se engana quem pensa que a venda de bebidas teve apenas quedas. Com os shows ao vivo na internet, principalmente de cantores sertanejo, a compra nos principais supermercados da cidade disparou, mas nada que faça diferença na queda de 40%.

Nos supermercado, o aumento de consumo de cerveja teve aumento de 1,5% em março. Já no início de abril, o consumo em supermercados aumentou em 60% em relação ao início de março. Esse volume foi todo para os supermercados da rede Pague Pouco.

Já na maior rede de varejo de Estado, no Supermercado Araújo, houve um queda na venda de bebidas no inicio do decreto, mas vem se recuperando, mas ainda está abaixo do normal, informa o sócio-proprietário da Rede, Adem Araújo.

No início da pandemia, após o decreto do governador, tivemos um aumento significativo nas vendas, mas somente nos principais produtos, os de primeira necessidades e produtos de limpeza. Desde a semana passada praticamente as vendas voltaram ao normal. Essa semana e atípica, semana santa, com isso aumentou o fluxo, mas nesta semana deve equilibrar novamente”, explicou.

Segundo Araújo, o volume de compras em supermercados de itens de primeira necessidade e bebidas aumentou no mês de março cerca de 8%.