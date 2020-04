Casal de Cruzeiro do Sul com Covid-19 diz que secretaria informou resultado de exame errado

A confirmação dos dois primeiros casos de coronavírus em Cruzeiro do Sul, veio junto com uma polêmica. O casal que está com Covid-19 foi informado inicialmente da negatividade do caso no sábado, 11, mas no domingo, 12, houve a confirmação de que os testes na verdade deram positivo. Só que neste meio tempo a família recebeu pessoas em casa e o homem esteve no comércio.

O representante comercial Alberto Coelho filho, em entrevista à Rádio Juruá FM, na manhã desta segunda-feira, 13, confirmou que ele e a esposa Márcia estão com o vírus. Ele disse que no sábado pela manhã recebeu ligação de uma pessoa da secretaria Estadual de Saúde informou que o exame do casal deu negativo. Mas no domingo, informaram a positividade.

Só que aliviados com o resultado negativo, o casal permitiu que o filho recebesse 4 amigos em casa. Alberto também conta que esteve em um supermercado da cidade. “Acho que deveriam ligar só depois de uma contra prova mas eu não quero processar ninguém não. Só que depois da primeira ligação a gente relaxou. Meu filho recebeu 4 amigos em casa, eu fui em um supermercado”.

Ele reclama das criticas que tem recebido, de pessoas que o acusam de disseminar o vírus. “Além de estarmos com o vírus ainda estamos sendo julgados. Estão dizendo que fui no Mercado do Peixe e fiz caminhada na Avenida o que não é verdade. Eu peço desculpas as pessoas com quem estive e que possa ter contaminado”.

Ele forneceu à secretaria Municipal de Saúde de Cruzeiro do Sul, uma lista de pessoas com quem a família teve contato para monitoramento.

Márcia Lima, a esposa de Alberto, esteve em Minas Gerais. Voltou à Cruzeiro do Sul de carro com o marido e o filho no dia 3. Se sentiu mal na ultima quinta-feira, quando fez o exame.