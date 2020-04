Câmara aprova PL que compensa perdas do ICMS e ISS dos Estados e municípios

A Câmara dos Deputados aprovou na noite desta segunda-feira (13), por 431 votos a 70, o Projeto de Lei Complementar 149/19, que prevê ajuda financeira da União a estados, Distrito Federal e municípios para compensar a queda de arrecadação do ICMS e do ISS deste ano em relação a 2019.

São R$89,6 bilhões que compensam as perdas arrendatórias dos entes federados.

A matéria foi aprovada na forma do substitutivo do deputado Pedro Paulo (DEM-RJ). Essa diferença de dinheiro deverá ser usada em ações de enfrentamento ao coronavírus e será entregue de maio a outubro.

O texto segue para o Senado. O Palácio do Planalto articula rejeição dos senadores porque considera o projeto uma “pauta bomba” que colocará em risco as finanças públicas no longo prazo.